Центробанк рассматривает идею совмещения ОСАГО и каско в РФ

Ранее депутат Госдумы предложил создать универсальный полис, который совмещал бы оба вида страховки.

Банк России рассматривает возможность создания комбинированного полиса, объединяющего ОСАГО и каско. Подобные полисы используются во многих странах.

— Возможно рассмотреть такой продукт и для российского рынка. При этом надо оценить, насколько комбинированный полис будет дешевле общей суммы двух раздельных полисов каско и ОСАГО, — передаёт РИА "Новости" сообщение пресс-службы ЦБ.

Ранее премьер-министр Дмитрий Медведев заявил, что считает идею интересной, и предложил рассмотреть все противоречия по закону, которые могут возникнуть при создании единого документа.

Центробанк пояснил, что сложности могут возникнуть из-за того, что каско и ОСАГО — это разные страховые продукты, покрывающие разные риски. Выплату по каско получает страхователь, тогда как по ОСАГО компенсацию получает потерпевший в аварии.