Путин ответил шуткой на просьбу выпускниц "школы губернаторов" о совместном фото

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Путин ответил шуткой на просьбу выпускниц "школы губернаторов" о совместном фото

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Президент России Владимир Путин пошутил по поводу просьбы выпускниц второго потока "школы губернаторов" Высшей школы государственного управления (ВШГУ) о совместном фото на память.

— А можно ещё с девочками (сфотографироваться)? — обратилась к главе государства одна из участниц церемонии.

— Сам хочу, — пошутил Путин, вызвав смех присутствующих в зале.

Программа подготовки кадрового управленческого резерва государственной службы, которую в народе называют "школой губернаторов", была запущена в июне 2017 года на базе ВШГУ и подготовлена на основе лучших программ Корпоративного университета Сбербанка, Московской школы управления "Сколково", РАНХиГС и Высшей школы экономики. Сегодня состоялся выпуск второго потока программы, некоторые участники которого получили назначения ещё в процессе обучения.

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