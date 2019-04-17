Путин ответил шуткой на просьбу выпускниц "школы губернаторов" о совместном фото

Путин и "девочки". Фото на память. pic.twitter.com/ewTotvpn0a— Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) 17 апреля 2019 г.
Президент России Владимир Путин пошутил по поводу просьбы выпускниц второго потока "школы губернаторов" Высшей школы государственного управления (ВШГУ) о совместном фото на память.
— А можно ещё с девочками (сфотографироваться)? — обратилась к главе государства одна из участниц церемонии.
— Сам хочу, — пошутил Путин, вызвав смех присутствующих в зале.
Программа подготовки кадрового управленческого резерва государственной службы, которую в народе называют "школой губернаторов", была запущена в июне 2017 года на базе ВШГУ и подготовлена на основе лучших программ Корпоративного университета Сбербанка, Московской школы управления "Сколково", РАНХиГС и Высшей школы экономики. Сегодня состоялся выпуск второго потока программы, некоторые участники которого получили назначения ещё в процессе обучения.
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