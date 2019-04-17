Скворцова поручила провести телеконсилиум по поводу состояния Дмитрия Быкова

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Скворцова поручила провести телеконсилиум по поводу состояния Дмитрия Быкова

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Вероника Скворцова. Фото: © РИА Новости/Сергей Мамонтов

Здоровье литератора должны вместе изучить главные внештатные врачи российского Минздрава.

Министр здравоохранения России Вероника Скворцова поручила провести телемедицинскую консультацию, чтобы специалисты оценили состояние писателя Дмитрия Быкова, который сегодня попал в больницу в Уфе. О поручении рассказали РБК в пресс-службе Минздрава.

В частности, планируется привлечь специалистов по неврологии, анестезиологии и реаниматологии, а также экспертов Национального исследовательского центра эндокринологии, — приводит РБК заявление ведомства.

На телеконсилиуме примут решение, как дальше действовать медикам.

О том, что писателю и литературному критику Дмитрию Быкову стало плохо в Уфе, Лайф сообщал сегодня ранее. Друг литератора и главный редактор радиостанции "Эхо Москвы" Алексей Венедиктов заявил, что состояние Быкова тяжёлое, но стабильное. Писателя ввели в искусственную кому, у него подозревают инсульт.

Сама министр Вероника Скворцова ранее рекомендовала при первых признаках инсульта немедленно звонить в скорую.

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