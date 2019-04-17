Глава НАМИ рассказал о нападении Мамаева: Удар в подбородок и в очки

Также потерпевший подтвердил слова Пака о том, что Кирилл Кокорин говорил ему: "Китаец, уезжай домой".

Глава НАМИ Сергей Гайсин, пострадавший в стычке с футболистами Александром Кокориным и Павлом Мамаевым в октябре прошлого года, дал показания в суде в качестве пострадавшего. Он подтвердил, что полузащитник "Краснодара" ударил его по лицу.

По словам Гайсина, он пытался словами утихомирить агрессивную компанию, которая избивала его товарища Дениса Пака. Руководитель НАМИ также подтвердил слова Пака о том, что Кирилл Кокорин говорил ему: "Китаец, уезжай домой". Пытаясь замять конфликт, он и получил от футболиста и его друга.

— Мамаев нанёс удар рукой. Удар в подбородок и в очки. Потом Александр Протасовицкий применил удушающий приём, стал удерживать за шею, — рассказал Гайсин.

Напомним, 8 октября 2018 года Александр и Кирилл Кокорины, а также Павел Мамаев устроили драку с водителем телеведущей Первого канала, а затем напали на главу департамента Минпромторга Дениса Пака и руководителя НАМИ Сергея Гайсина. Они долгое время находились под арестом, и сейчас идёт суд.