Компания Бекмамбетова снимет фильм о керченском теракте

Создатели хотят разобраться в причинах и предпосылках трагедии, рассказать о жизни современных подростков.

Кинокомпания "Базелевс" Тимура Бекмамбетова приступит к съёмкам фильма по мотивам трагедии, произошедшей в Керчи 17 октября 2018 года.

По данным пресс-службы компании, режиссёром картины будет Леонид Марантиди. Фильм выйдет в формате screenlife, то есть его действия будут разворачиваться на экране компьютера, сообщает Nation News.

Сюжет фильма будет разворачиваться вокруг 18-летнего Владислава Рослякова, который устроил взрыв в керченском колледже, а затем открыл там стрельбу. В результаты того нападения погиб 21 человек, многие получили ранения.

Создатели картины постараются разобраться в причинах, предпосылках трагедии, рассмотреть проблему безопасности в учебных заведениях, рассказать о современных подростках.