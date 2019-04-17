ФАС возбудила дело против HeadHunter, SuperJob и Rabota.ru

Ведомство установило, что данные ресурсы препятствовали деятельности разработчика ПО по автоматизированному подбору персонала.

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ возбудила дело против сервисов по поиску работы HeadHunter, SuperJob и Rabota.ru из-за того, что они запрещали клиентам использовать специальное программное обеспечение. Пожаловался на популярные ресурсы разработчик ПО.

— Антимонопольное ведомство выявило факты блокировки пользователей сервисов по поиску работы в случае использования ими программного обеспечения по автоматизированному подбору персонала сторонних разработчиков, — уточнили в пресс-службе ФАС.

Данными действиями популярные сервисы по поиску работы заставляли отказываться от услуг компаний, разрабатывающих такое программное обеспечение.

Ранее ФАС уличила "Самсунг электроникс Рус" в координации цен на смартфоны и планшеты.