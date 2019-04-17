Стало известно, где пройдёт 15-й саммит G20

Саммит лидеров стран "большой двадцатки" состоится в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде, пишет агентство новостей SPA.
Отмечается, что предварительные даты съезда — 21 и 22 ноября 2020 года.
Как ранее писал Лайф, в январе речь шла о другом месте проведения G20: премьер-министр Японии Синдзо Абэ приглашал президента России Владимира Путина на саммит к себе на родину.
Напомним, "большая двадцатка", или G20 — это клуб руководителей и глав центральных банков стран с наиболее успешной экономикой. На эти государства приходится 75% всей мировой торговли.
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