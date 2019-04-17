Чаплин не готов расстаться с бородой из-за данных об обилии в ней микробов

В свою очередь, Анатолий Вассерман также заявил, что не боится бактерий в бороде, потому что часто моется.

Протоиерей Всеволод Чаплин прокомментировал Лайфу результаты научного исследования, согласно которым в мужской бороде больше опасных микробов, чем на шерсти собаки.

Его такие сообщения не испугали. Наоборот, он посетовал, что борода у него "совсем маленькая и жиденькая", хотя в подростковом возрасте он мечтал о другой. Бритьё, выщипывание волос он назвал "приведением человека в противоестественное состояние".

— Я не знаю, чем руководствовались авторы исследования. Если следовать их логике, то, наверное, на голове, где обычно растительность более густая, должно быть ещё больше всякой дряни, — предположил Чаплин.

Протоиерей полагает, что за этим исследованием может стоять "не только забота о гигиене, но и рецидив антирелигиозных настроений, которые обострились в Европе, когда в ней появилось множество мусульман, которые часто носят бороды".

— Возникают разговоры о том, что надо запретить их носить. Я со своей расставаться не собираюсь, — заверил Всеволод Чаплин.

Анатолий Вассерман, в свою очередь, заявил Лайфу, что не боится микробов в бороде, потому что часто моется.