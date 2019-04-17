Порошенко на второй тур выборов потратил вдвое больше, чем Зеленский

А если считать вместе с первым туром, то выходит, что избирательная кампания шоумена в три раза экономнее, чем у действующего главы государства.

Действующий президент Украины Пётр Порошенко потратил на второй тур избирательной кампании 100 миллионов гривен или 3,7 миллиона долларов. Такие данные приводит общественное движение "Честно".

Сообщается, что кандидат Владимир Зеленский израсходовал вдвое меньше — 44,6 миллиона гривен (1,7 миллиона долларов).

Эти цифры указаны в финансовых отчётах обоих соперников с 7 по 13 апреля 2019 года.

По информации "Честно", вместе с первым туром выборов рекламная кампания обошлась Порошенко в 500 миллионов гривен, то есть в 185 миллионов долларов. Зеленскому потребовалось 147 миллионов гривен (или 54,4 миллиона долларов).

По документам, Порошенко продолжает оплачивать свою предвыборную кампанию самостоятельно. Зеленскому второй тур финансирует партия "Слуга народа", от которой его выдвинули.

Напомним, второй тур выборов президента Украины пройдёт 21 апреля.