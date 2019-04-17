Нарышкин назвал глупостью слухи о скором занятии им кресла спикера Совфеда

Он призвал не поддаваться на провокации. В СФ ранее в этом же ключе прокомментировали такие сообщения СМИ.

Директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин прокомментировал Лайфу сообщения о том, что он якобы может занять кресло спикера Совета Федерации вместо Валентины Матвиенко.

— Глупости какие. Не поддавайтесь на провокации, — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

Ранее "Коммерсант" со ссылкой на свои источники сообщал, что в ближайшие месяцы спикер СФ Валентина Матвиенко якобы может покинуть пост и возглавить другую структуру, а кандидат на это место — Сергей Нарышкин.

Представитель Матвиенко назвал слухами сообщения о её уходе из Совфеда.