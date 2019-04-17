США ввели санкции против Центробанка Венесуэлы

Советник по национальной безопасности президента США Дональда Трампа Джон Болтон объявил, что Штаты вводят санкции против Центробанка Венесуэлы.
Политик рассказал, что Министерство финансов США будет вводить санкции против ЦБ Венесуэлы в качестве "серьёзного предупреждения всем внешним партнёрам Венесуэлы, включая Россию". Как именно будут применены санкции — Болтон не раскрыл.
Также администрация Трампа приняла решение об ограничении поездок на Кубу, если они не связаны с посещением родственников. Кроме того, власти США усилят контроль за денежными переводами в страну. Третьей страной, которая может попасть под санкции США, станет Никарагуа.
Ранее все три страны — Кубу, Венесуэлу и Никарагуа — Болтон заклеймил как "тройку тирании" Латинской Америки.
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