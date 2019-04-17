После ЧП с "горящим" самолётом с рейса сняли троих паникёров

Они приняли штатную ситуацию на самолёте за возгорание двигателя, открыли спасательный люк и вышли на крыло "боинга".

Троих пассажиров "горящего" самолёта, который должен был вылететь из аэропорта Внуково в Махачкалу, задержали после инцидента на борту. Об этом рассказал один из них.

Молодые люди, которые оказались стоматологами, приняли штатную ситуацию на самолёте за возгорание двигателя, открыли спасательный люк и вышли на крыло "боинга".

Сами паникёры не понимают, почему их ещё не отпустили полицейские, тогда как все остальные пассажиры уже улетели в Махачкалу другим рейсом. Троица утверждает, что аварийный люк они открыли только для того, чтобы успокоить охваченных страхом людей.