После ЧП с "горящим" самолётом с рейса сняли троих паникёров

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После ЧП с "горящим" самолётом с рейса сняли троих паникёров

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Они приняли штатную ситуацию на самолёте за возгорание двигателя, открыли спасательный люк и вышли на крыло "боинга".

Троих пассажиров "горящего" самолёта, который должен был вылететь из аэропорта Внуково в Махачкалу, задержали после инцидента на борту. Об этом рассказал один из них.

Молодые люди, которые оказались стоматологами, приняли штатную ситуацию на самолёте за возгорание двигателя, открыли спасательный люк и вышли на крыло "боинга".

Сами паникёры не понимают, почему их ещё не отпустили полицейские, тогда как все остальные пассажиры уже улетели в Махачкалу другим рейсом. Троица утверждает, что аварийный люк они открыли только для того, чтобы успокоить охваченных страхом людей.

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