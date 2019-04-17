Региональные каналы могут включить в "цифру" уже в ноябре

Предполагается, что вещание будет происходить утром три часа и вечером — с 17:00 до 19:00.

Вставки региональных каналов на Общественном телевидении России могут появиться уже в ноябре этого года. Об этом сообщил замглавы Минкомсвязи РФ Алексей Волин РИА "Новости".

Премьер-министр Дмитрий Медведев заявил, что в бюджет страны заложены средства на включение региональных каналов в "цифру" благодаря предоставлению телеканалам двух вставок на ОТР. В этом году на эти цели выделено примерно 700 миллионов рублей, а в следующем — 1,5 миллиарда.

— Вещание будет происходить утром три часа и вечером — с 17:00 до 19:00, что захватывает праймтайм, — сказал Волин.

Для этого ОТР перейдёт с сегодняшней прямой трансляции на трансляцию в виде временных пяти дублей.

Волин также добавил, что в каждом субъекте РФ будет возможность распространить в рамках этой врезки именно свой телевизионный канал. Предполагается, что региональные каналы смогут транслировать продукцию собственного производства.

— Работы над этим могут начаться уже в ближайшее время. Техническая проработка проведена, и мы надеемся, что уже в начале ноября региональные врезки на ОТР могут появиться, — отметил представитель Минкомсвязи.

На цифровое вещание первой перешла Тверская область 3 декабря 2018 года. 11 февраля 2019-го присоединилось ещё семь регионов, второй этап подключения к "цифре" прошёл 15 апреля. Третий этап начнётся 3 июня.