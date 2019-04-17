Российское посольство выясняет детали аварии с автобусом на Мадейре

Посольство России выясняет обстоятельства смертельной аварии с автобусом в Португалии, пишет РИА "Новости". Основная задача диппредставительства — проверить, ехали ли в нём россияне.
— На данный момент ни подтверждения, ни опровержения этой информации нет, — сказали агентству дипломаты.
Как ранее писал Лайф, туристический автобус опрокинулся в районе Санта-Круш на острове Мадейра. Погибло, по последним данным, 28 человек. Опубликовано видео с места ДТП.
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