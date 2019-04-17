В Польше загорелся военный грузовик США

Американский военный грузовик загорелся в регионе Нижняя Силезия на юго-западе Польши, сообщает RMF 24. По данным радиостанции, пострадали три человека.
Отмечается, что в момент возгорания машина ехала в автоколонне.
Причины происшествия уточняются. На месте работают пожарные.
Как ранее писал Лайф, в ноябре 2018 года в Варшаве заявили о готовности разместить в Польше военную базу США. Президент страны Анджей Дуда придумал для неё название — "Форт Трамп".
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