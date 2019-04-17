Президент Израиля поручил Нетаньяху сформировать новое правительство

Партия премьер-министра на днях победила на парламентских выборах и получила большинство мест в кнессете.

Президент Израиля Реувен Ривлин поручил премьер-министру Биньямину Нетаньяху сформировать новое правительство.

— Объявляю, что премьер-министр и член кнессета Биньямин Нетаньяху должен сформировать правительство, — написал он в Twitter.

Глава государства добавил, что нынешняя предвыборная кампания оказалась непростой и оппоненты наговорили друг другу лишнего.

Он также отметил, что в новом составе парламента — кнессета — заметно меньше женщин. Однако Ривлин выразил надежду, что их голос "будет чётко услышан".

Как ранее писал Лайф, партия Нетаньяху "Ликуд" выиграла парламентские выборы. Если новое коалиционное правительство в кнессете одобрят, премьер останется на своём посту. Больше половины депутатов уже заявили, что готовы его поддержать.

Напомним, Нетаньяху во главе правительства Израиля — с 2009 года. Ранее, с 1996 по 1999 год, он занимал пост премьера.