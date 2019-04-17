Жена писателя Быкова рассказала о его состоянии

Жена писателя Дмитрия Быкова Ирина Лукьянова рассказала телеканалу "360" о состоянии здоровья супруга, который сегодня был экстренно госпитализирован.

— Врачи не строят никаких прогнозов. Состояние стабилизировано, но стабильно тяжёлое, он находится в медицинском сне, — сообщила Лукьянова.

Она также сказала, что не разглашает диагноз супруга, поскольку "от его здоровья не зависит обороноспособность государства".

Писателю и критику Дмитрию Быкову стало плохо в Уфе. Его ввели в искусственную кому, у него подозревают инсульт.