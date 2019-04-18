Макрон назначил своего спецпредставителя по реконструкции Нотр-Дама

Уже с завтрашнего дня начнутся переговоры с Министерством культуры и другими ведомствами.

Президент Франции Эмманюэль Макрон назначил специального представителя, который будет ответственным за восстановление сгоревшего собора Парижской Богоматери, сообщили в Елисейском дворце.

Эту должность занял генерал Жан-Луи Жеоржелен. Он приступит к исполнению обязанностей с завтрашнего дня. Спецпредставитель будет сотрудничать с Министерством культуры Франции и другими ведомствами.

Напомним, 15 апреля 2019 года легендарный Нотр-Дам-де-Пари охватил мощный пожар. Рухнул шпиль собора, горели несущие конструкции. Структура здания и хранившиеся внутри реликвии в основном уцелели.