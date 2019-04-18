Учёные: Мужскую измену проще определить по лицу, чем женскую

Оказалось, что чем симпатичнее мужчина, тем чаще его обвиняют в изменах, однако эти вещи оказались не связаны.

Группа исследователей из Университета Западной Австралии (Перт) под руководством Джиллиан Роудс смогла доказать, что по мужскому лицу можно определить измену, а по женскому сделать это практически невозможно. Результаты исследования были опубликованы в журнале Royal Society Open Science.

Они провели онлайн-опрос среди 592 мужчин и 924 женщин, в котором попросили оценить фотографии 189 людей по десятибалльной шкале по двум категориям: насколько привлекателен человек с фотографии и способен ли он на измену. Соответственно, перед этим изображённых людей опрашивали, изменяли ли они своим половинкам или была ли у них романтическая связь с теми, кто состоял в отношениях.

В итоге мужчин, изменявших своим партнёрам, правильно определили по лицу 14,1% женщин и 16,6% мужчин, тогда как по лицу женщины сделать это удалось лишь 4% мужчин и 3,3% женщин. Также мужчин, имевших связь с тем, кто уже был в отношениях, смогли определить 12% мужчин и 18% женщин. Среди слабого пола по лицам смогли определить таких 3,7% мужчин и 0,9% женщин.

Примечательно, что чем симпатичнее был человек, тем чаще его обвиняли в изменах — вне зависимости от пола. И если у женщин это действительно было связано, то для мужчин важнее оказались мужественные черты лица: массивная нижняя челюсть, выступающие надбровные дуги и тонкие губы.

Учёные уверены, что, взглянув на такого мужчину, каждая женщина видит в нём не только того, кто может произвести потомство, но и того, кто хочет производить побольше этого самого потомства, а значит, не способен создать крепкую семью, а поэтому он подсознательно выделяется и отвергается. В свою очередь, другие мужчины видят в них "конкурентов", способных увести "самку".