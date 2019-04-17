СМИ рассказали детали смертельного ДТП с туристическим автобусом в Португалии

Водитель, судя по всему, потерял управление, автобус съехал с трассы и упал на крышу дома.

Туристический автобус, в котором при аварии на острове Мадейра в Португалии погибло 28 человек, рухнул на крышу дома, информирует издание Diário de Notícias.

По данным газеты, ЧП произошло в районе Канису в муниципалитете Санта-Круш на юго-востоке страны. Водитель, судя по всему, потерял управление, автобус съехал с трассы и упал на крышу дома.

Несколько человек были доставлены в Центральную больницу Фуншала, некоторым оказывают медпомощь на месте. Местные СМИ указывают, что в автобусе находилось от 51 до 55 человек.

Авария произошла около 18:30 по местному времени (20:30 мск). По данным Diário de Notícias, среди погибших — 11 мужчин и 17 женщин, по предварительным данным, туристы из Германии. Водитель автобуса и гид, португальцы, пострадали. Информации об их состоянии нет.

Лайф публиковал видео с места происшествия.