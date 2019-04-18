На Кубе отреагировали на новые санкции США

Очередные меры Соединённых Штатов Америки, в результате которых американские граждане с 2 мая смогут подавать в суд на нынешних собственников иностранного имущества, конфискованного после революции, направлены против всего народа Кубы, но не могут сломить достоинство её жителей. Об этом написал в своём твиттере председатель кубинского Госсовета и совета министров Мигель Диас-Канель.

— Данные шаги являются продолжением действий против всего кубинского народа. Никто не сможет забрать у нас ни соблазнением, ни силой Отечество, которое отцы завоевали для нас. Эти меры не изменят нашего отношения к тем, кто направляет меч против нас. Мы не сдаёмся и не принимаем законы о наших судьбах, выходящие за рамки конституции. Куба уверена в своих силах и достоинстве, — считает Диас-Канель.

Как заявил немногим ранее госсекретарь США Майк Помпео, Вашингтон с 2 мая разрешит американским гражданам подавать иски на физические и юрлица, которые контролируют собственность на Кубе, национализированную в прошлом веке.