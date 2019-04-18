СМИ: На американскую базу в ОАЭ прибыли истребители F-35

Ранее здесь применялись только F-35В с возможностью укороченного взлёта и вертикальной посадки.

Новейшие американские истребители F-35A Lightning II прибыли на военную базу Аль-Дафра, расположенную в ОАЭ, сообщает эмиратское издание National.

По данным издания, Вашингтон впервые отправил данную версию истребителей пятого поколения F-35 для базирования на Ближнем Востоке. Ранее здесь применялись только F-35В с возможностью укороченного взлёта и вертикальной посадки, наносившие удары по целям движения "Талибан" с авианосца ВМФ США.

F-35A Lightning II прибыли в Эмираты с военной базы в штате Юта через авиабазу Морон в Испании. Точное число истребителей не приводится.

Военную базу Аль-Дафра в Абу-Даби активно используют США для ведения военных операций в Ираке и Сирии.