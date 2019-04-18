Премьер Португалии выразил соболезнования в связи с гибелью туристов на Мадейре

Премьер-министр Португалии Антониу Кошта выразил соболезнования по поводу гибели 28 человек в аварии с туристическим автобусом на острове Мадейра.
— От имени португальского правительства хочу выразить самые искренние соболезнования семьям, которых коснулась эта авария, — написал он в Twitter.
Кроме того, скорбь выразил официальный представитель Правительства ФРГ Штеффен Зайберт.
— Мы глубоко скорбим обо всех, кто лишился жизни, мысленно мы находимся рядом с пострадавшими, — говорится в его заявлении.
Как ранее писал Лайф, большинство погибших в этом ДТП были туристами из Германии. Это уже подтвердили в Министерстве иностранных дел страны.
#Madeira #buscrash : 28 people dead after tourist coach crashes on Portuguese island— Richard Grune (@0406Guno) 17 апреля 2019 г.
The majority of the victims of the crash, which happened on the island of Madeira, are believed to be #GermanTourists.https://t.co/hkwyNrjeJS #Portugal #Germany #MadeiraBusCrash pic.twitter.com/qSCDRZ4BiU
Напомним, туристический автобус перевернулся в муниципалитете Санта-Круш на Мадейре. В СМИ пишут, что водитель не справился с управлением, автобус съехал с дороги и упал на жилой дом. Погибли 11 мужчин и 17 женщин. Ещё 28 человек получили травмы.
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