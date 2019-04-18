Премьер Португалии выразил соболезнования в связи с гибелью туристов на Мадейре

Со словами сочувствия к родственникам жертв аварии и пострадавшим обратился также представитель Правительства Германии.

Премьер-министр Португалии Антониу Кошта выразил соболезнования по поводу гибели 28 человек в аварии с туристическим автобусом на острове Мадейра.

— От имени португальского правительства хочу выразить самые искренние соболезнования семьям, которых коснулась эта авария, — написал он в Twitter.

Кроме того, скорбь выразил официальный представитель Правительства ФРГ Штеффен Зайберт.

— Мы глубоко скорбим обо всех, кто лишился жизни, мысленно мы находимся рядом с пострадавшими, — говорится в его заявлении.

Как ранее писал Лайф, большинство погибших в этом ДТП были туристами из Германии. Это уже подтвердили в Министерстве иностранных дел страны.

Напомним, туристический автобус перевернулся в муниципалитете Санта-Круш на Мадейре. В СМИ пишут, что водитель не справился с управлением, автобус съехал с дороги и упал на жилой дом. Погибли 11 мужчин и 17 женщин. Ещё 28 человек получили травмы.