Ракета с грузом для МКС стартовала в США

Впервые на борту грузового корабля Cygnus в космос отправились лабораторные мыши, которых используют для научных экспериментов на орбите.

Ракета Antares стартовала с космодрома Уоллопс в штате Вирджиния, сообщает NASA. Носитель доставит на орбиту корабль Cygnus с тремя с половиной тоннами груза для Международной космической станции.

Стоит отметить, что первая ступень оснащена российскими двигателями RD-181. Она успешно отделилась через три минуты после запуска.

Космический грузовик должен прибыть на орбиту 19 апреля 2019 года. Вместе с предметами первой необходимости он доставит на МКС лабораторных мышей. Они понадобятся там для научных экспериментов.

Ранее президент России Владимир Путин рассказал, когда впервые запустят тяжёлую ракету "Ангара-А5М".