Болтон заявил, что санкции против ЦБ Венесуэлы — это "предупреждение" для России

Читайте также

Болтон заявил, что санкции против ЦБ Венесуэлы — это "предупреждение" для России

8

Джон Болтон. Фото: © Flickr/Gage Skidmore

Советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон заявил, что новые санкции Соединённых Штатов Америки против Центробанка Венесуэлы должны стать "серьёзным предупреждением" для России.

Эти шаги против ЦБ Венесуэлы должны стать серьёзным предупреждением для всех внешних игроков, включая РФ, против размещения военных сил в Венесуэле для поддержки режима Николаса Мадуро, — заявил он на выступлении в Майами.

Напомним, 17 апреля Болтон объявил, что Вашингтон вводит санкции против Центробанка Венесуэлы.

Telegram с мгновенными новостями. Подписывайтесь

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×