Болтон заявил, что санкции против ЦБ Венесуэлы — это "предупреждение" для России

Советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон заявил, что новые санкции Соединённых Штатов Америки против Центробанка Венесуэлы должны стать "серьёзным предупреждением" для России.
— Эти шаги против ЦБ Венесуэлы должны стать серьёзным предупреждением для всех внешних игроков, включая РФ, против размещения военных сил в Венесуэле для поддержки режима Николаса Мадуро, — заявил он на выступлении в Майами.
Напомним, 17 апреля Болтон объявил, что Вашингтон вводит санкции против Центробанка Венесуэлы.
Telegram с мгновенными новостями. Подписывайтесь
- Популярные
- По времени