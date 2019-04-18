Генпрокурор Украины отказался от слов о получении от США списка "неприкасаемых"

Луценко ещё раз пересказал свой разговор с американским послом Мэри Йованович, и в этой версии дело обстоит не совсем так, как он говорил ранее.

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что США не вручали ему списка "неприкасаемых", пишет газета "theБабель".

В интервью изданию он рассказал о встрече с американским послом Мэри Йованович. По словам Луценко, она потребовала не привлекать к ответственности антикоррупционера Виталия Касько, которого заподозрили в злоупотреблениях.

После этого генпрокурор перечислил ещё несколько имён таких же "борцов с коррупцией", замешанных в сомнительных делах, и Йованович сказала, что наказывать их недопустимо.

— Я взял листочек, записал озвученные фамилии и говорю: "Диктуйте список неприкосновенных персон". Она говорит: "Нет, вы меня неправильно поняли". Я говорю: "Нет, я вас правильно понял", — рассказал Луценко.

По его словам, он злобно пошутил, что раньше такие списки на Украине составляли на Банковой улице (там находится администрация президента), а теперь их будут писать на Танковой (это адрес Посольства США).

Однако на этих словах, заверил он, разговор и закончился, и никакого перечня в действительности не составили.

Как ранее писал Лайф, об этом списке Луценко ранее рассказал изданию The Hill, после чего разгорелся скандал: в Госдепе его обвинили во лжи.