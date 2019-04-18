Складные Galaxy Fold начали ломаться ещё до своего выхода

У некоторых пользователей, занимающихся тестированием гаджета, стали отключаться экраны, а также появились трещины.

Журналисты и блогеры, тестирующие складной смартфон Samsung Galaxy Fold, пожаловались в социальных сетях, что он стал ломаться с первых же дней пользования. Так, обозреватель Quartz Майк Мерфи сообщил об этом в своём твиттере и отметил в посте коллег, с которыми произошло то же самое.

So within like… minutes… of each other, we learned that the Samsung Galaxy Fold units given to: @stevekovach@markgurman@backlon@MKBHD@robotodd



all broke !



Samsung’s claim that it can handle 200k folds isn’t looking so hot https://t.co/G0GCkdS3eO — Mike Murphy (@mcwm) 17 апреля 2019 г.

Редакторы, которых он отметил, поделились итогами тестирования. Марк Гурман из агентства Bloomberg заявил, что после снятия плёнки на экране на месте сгиба появилась трещина. По его словам, у двух коллег возникла такая же проблема и без удаления плёнки.

— Теперь экран кажется абсолютно мёртвым, — констатировал он и прикрепил к посту фото.

The screen now appears to be completely dead pic.twitter.com/FPpNrGo6gA — Mark Gurman (@markgurman) 17 апреля 2019 г.

У журналистов CNBC Стива Ковача и Тодда Хэселтона отключилась половина экрана: у первого — спустя день после начала тестирования, у второго — через два дня.

After one day of use... pic.twitter.com/VjDlJI45C9 — Steve Kovach (@stevekovach) 17 апреля 2019 г.

Блогер Маркес Браунли также удалил плёнку с экрана, после чего дисплей почернел. Он предупредил своих подписчиков в "Твиттере", что плёнка только выглядит как защитная, однако удалять её нельзя.

PSA: There's a layer that appears to be a screen protector on the Galaxy Fold's display. It's NOT a screen protector. Do NOT remove it.



I got this far peeling it off before the display spazzed and blacked out. Started over with a replacement. pic.twitter.com/ZhEG2Bqulr — Marques Brownlee (@MKBHD) 17 апреля 2019 г.

Диагональ основного экрана смартфона Galaxy Fold — 4,6 дюйма с разрешением 1960х840, а при раскладывании становится доступен 7,3-дюймовый дисплей с разрешением 2152х1536. В планшетном режиме на нём можно запустить одновременно три приложения. Продажи начнутся в конце апреля по цене от 1980 долларов.