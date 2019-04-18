Складные Galaxy Fold начали ломаться ещё до своего выхода

Журналисты и блогеры, тестирующие складной смартфон Samsung Galaxy Fold, пожаловались в социальных сетях, что он стал ломаться с первых же дней пользования. Так, обозреватель Quartz Майк Мерфи сообщил об этом в своём твиттере и отметил в посте коллег, с которыми произошло то же самое.
So within like… minutes… of each other, we learned that the Samsung Galaxy Fold units given to: @stevekovach@markgurman@backlon@MKBHD@robotodd— Mike Murphy (@mcwm) 17 апреля 2019 г.
all broke !
Samsung’s claim that it can handle 200k folds isn’t looking so hot https://t.co/G0GCkdS3eO
Редакторы, которых он отметил, поделились итогами тестирования. Марк Гурман из агентства Bloomberg заявил, что после снятия плёнки на экране на месте сгиба появилась трещина. По его словам, у двух коллег возникла такая же проблема и без удаления плёнки.
— Теперь экран кажется абсолютно мёртвым, — констатировал он и прикрепил к посту фото.
The screen now appears to be completely dead pic.twitter.com/FPpNrGo6gA— Mark Gurman (@markgurman) 17 апреля 2019 г.
У журналистов CNBC Стива Ковача и Тодда Хэселтона отключилась половина экрана: у первого — спустя день после начала тестирования, у второго — через два дня.
After one day of use... pic.twitter.com/VjDlJI45C9— Steve Kovach (@stevekovach) 17 апреля 2019 г.
Блогер Маркес Браунли также удалил плёнку с экрана, после чего дисплей почернел. Он предупредил своих подписчиков в "Твиттере", что плёнка только выглядит как защитная, однако удалять её нельзя.
PSA: There's a layer that appears to be a screen protector on the Galaxy Fold's display. It's NOT a screen protector. Do NOT remove it.— Marques Brownlee (@MKBHD) 17 апреля 2019 г.
I got this far peeling it off before the display spazzed and blacked out. Started over with a replacement. pic.twitter.com/ZhEG2Bqulr
Диагональ основного экрана смартфона Galaxy Fold — 4,6 дюйма с разрешением 1960х840, а при раскладывании становится доступен 7,3-дюймовый дисплей с разрешением 2152х1536. В планшетном режиме на нём можно запустить одновременно три приложения. Продажи начнутся в конце апреля по цене от 1980 долларов.
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