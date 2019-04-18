Складные Galaxy Fold начали ломаться ещё до своего выхода

Читайте также

Складные Galaxy Fold начали ломаться ещё до своего выхода

31

У некоторых пользователей, занимающихся тестированием гаджета, стали отключаться экраны, а также появились трещины.

Журналисты и блогеры, тестирующие складной смартфон Samsung Galaxy Fold, пожаловались в социальных сетях, что он стал ломаться с первых же дней пользования. Так, обозреватель Quartz Майк Мерфи сообщил об этом в своём твиттере и отметил в посте коллег, с которыми произошло то же самое.

Редакторы, которых он отметил, поделились итогами тестирования. Марк Гурман из агентства Bloomberg заявил, что после снятия плёнки на экране на месте сгиба появилась трещина. По его словам, у двух коллег возникла такая же проблема и без удаления плёнки.

— Теперь экран кажется абсолютно мёртвым, — констатировал он и прикрепил к посту фото.

У журналистов CNBC Стива Ковача и Тодда Хэселтона отключилась половина экрана: у первого — спустя день после начала тестирования, у второго — через два дня.

Блогер Маркес Браунли также удалил плёнку с экрана, после чего дисплей почернел. Он предупредил своих подписчиков в "Твиттере", что плёнка только выглядит как защитная, однако удалять её нельзя.

Диагональ основного экрана смартфона Galaxy Fold — 4,6 дюйма с разрешением 1960х840, а при раскладывании становится доступен 7,3-дюймовый дисплей с разрешением 2152х1536. В планшетном режиме на нём можно запустить одновременно три приложения. Продажи начнутся в конце апреля по цене от 1980 долларов.

Telegram с мгновенными новостями. Подписывайтесь

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×