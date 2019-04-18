Опрос выявил почти трёхкратное превосходство Зеленского над Порошенко

В интервью приняли участие 2200 человек со всей Украины старше 18 лет, выбранные случайным образом из телефонной базы.

По данным последних исследований, проведённых Киевским международным институтом социологии (КМИС), почти три четверти украинцев накануне второго тура голосования готовы поддержать кандидата Владимира Зеленского. Результаты опроса опубликованы на сайте института.

Так, за нынешнего президента Петра Порошенко готовы проголосовать 25,4% опрошенных, в то время как за Зеленского почти в три раза больше — 72,2%. Ещё 2,4% ответили, что испортили бы бюллетень.

При этом, отвечая на вопрос о предполагаемом победителе, 57,2% выразили уверенность, что им станет Зеленский, 14,1% отдали победу Порошенко, ещё 28,7% не смогли дать ответ.

Что касается парламентского рейтинга, то в нём лидирует партия "Слуга народа", лидером которой является Зеленский, её согласны поддержать 12% украинцев. На втором месте идёт "Оппозиционная платформа "За жизнь" во главе с Юрием Бойко, у неё 7,5%. В поддержку Блока Петра Порошенко выступили 6,6% опрошенных, партия находится на третьем месте.

Опрос проводился с 6 по 16 апреля методом CATI (телефонные интервью с использованием компьютера, computer-assisted telephone interviews). Этот вид опроса называется роллинговым, и, как отмечают в КМИС, он немного уступает более традиционному поквартирному по точности результатов, но является единственным способом изучения тенденций. В нём приняли участие 2200 человек со всей территории страны, случайно выбранные из общей телефонной базы.

Ранее Лайф рассказывал, что Пётр Порошенко на второй тур выборов потратил вдвое больше, чем Зеленский.