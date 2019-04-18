В работе сервисов Google произошёл сбой

Проблемы с сервисами стали проявляться около 00:30 по московскому времени (17:30 прошлого дня по времени Восточного побережья США).

В ряде стран 17–18 апреля наблюдались проблемы в работе Google и Gmail. Об этом свидетельствуют данные на странице сервиса Downdetector, который отслеживает работу популярных интернет-ресурсов.

По его информации, проблемы с сервисами стали проявляться около 00:30 по московскому времени (17:30 прошлого дня по времени Восточного побережья США).

Чаще всего о сбоях сообщали жители США, неполадки наблюдаются и у европейских пользователей.