Пушков оценил предвыборные опросы на Украине

По мнению сенатора, результаты говорят о том, что Порошенко уже не сможет обогнать Зеленского и сохранить свой пост даже с использованием "административного ресурса".

Глава Комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков в своём твиттере оценил результаты предвыборных опросов на Украине.

— Опрос на Украине: за Зеленского 72,2 процента, за Порошенко 25,4 процента. Невероятно, чтобы при таком большом разрыве по ВСЕМ опросам Порошенко настиг Зеленского. Невероятно, чтобы он смог победить даже при применении административного ресурса. Тем более что теперь играть на его стороне подобно смерти, — отметил сенатор.

Ранее стало известно, что, по результатам опроса Киевского международного института социологии, кандидат Владимир Зеленский перед вторым туром выборов опережает действующего лидера страны Петра Порошенко почти втрое. Разрыв между ними составил почти 47%.