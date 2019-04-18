В МИД Кубы напомнили о неудачной попытке США свергнуть Фиделя Кастро

Нынешние санкции Вашингтона — новое проявление его антикубинской политики, отметили в ведомстве.

Министр иностранных дел Кубы Бруно Родригес напомнил США о том, как американцы в 1961 году пытались свергнуть Фиделя Кастро.

Так он прокомментировал новые санкции Вашингтона против страны. Глава МИД заявил, что ограничения направлены и против кубинских семей, и против граждан США.

— Североамериканское правительство берёт их в заложники своей антикубинской, монроистской и маккартистской политики. Помни Хирон, — написал Родригес в "Твиттере".

Стоит отметить, что Хирон — это пляж, на который спускался десант, подготовленный Соединёнными Штатами.

Как ранее писал Лайф, Вашингтон со 2 мая 2019 года разрешит гражданам США подавать в суд на физических и юридических лиц, контролирующих собственность на Кубе, национализированную в XX веке.