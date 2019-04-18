Мадуро заявил, что новые санкции США делают Венесуэлу сильнее

Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что новые санкции США против страны придадут ей свежие силы.

— Ваши санкции совершенно аморальны. Центральные банки — священны... Позвольте мне сказать, что санкции дают нам ещё больше силы, — отметил Мадуро в эфире гостелевидения.

По его словам, в итоге ЦБ Венесуэлы сможет преодолеть эти санкции.

17 апреля советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон объявил, что Вашингтон вводит санкции против Центробанка Венесуэлы. Он также назвал эти ограничительные меры "предупреждением" для России.