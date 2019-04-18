В Верховной раде заявили, что Порошенко полностью разрушил Украину

По словам одного из депутатов, действующему украинскому лидеру следует "закрыть рот".

Депутат Верховной рады Украины от партии "Батьковщина" Александра Кужель заявила, что ей стыдно за институт президентства в лице действующего лидера страны Петра Порошенко.

— Я искала для себя, какой образ у меня ассоциируется с Порошенко, и для меня он навсегда останется человеком, крушащим всё на своем пути. ... Он разрушил на Украине всё, что можно. Я не верю ни одному его слову, — заявила парламентарий в эфире канала NewsOne.

Также Кужель упрекнула главу Незалежной за попытки пристыдить другого кандидата в президенты Владимира Зеленского. По словам депутата, действующему украинскому лидеру следует "закрыть рот".