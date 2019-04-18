Движение ограничили на нескольких улицах Москвы

Этой весной будут строить ТПУ "Технопарк", а также чинить газопровод и вести работы на инженерных сетях.

В Восточном, Северо-Восточном и Южном округах Москвы этой весной и летом будут частично или полностью перекрыты некоторые улицы, сообщается на сайте мэра Москвы.

С 15 апреля до 15 мая перекрыта часть дублёра проспекта Андропова, а до 25 августа ограничено движение по одной полосе.

До 28 апреля нельзя будет проехать по одной из полос Варшавского шоссе.

С 19 апреля по 28 августа частично закроют движение по Чермянской и Полярной улицам, а также по улице Молодцова.

С 29 апреля ограничат движение на Муромской улице. Кроме того, перекрытия будут на участках Красносолнечной и Заозёрной.

Эти меры связаны со строительными и инженерными работами, объясняет мэрия. Речь идёт в том числе о создании транспортно-пересадочного узла "Технопарк" и реконструкции газопровода.