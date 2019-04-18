На острове Мадейра объявили траур после аварии с автобусом

Количество погибших возросло до 29, большинство из них были туристами из Германии.

На португальском острове Мадейра объявили трёхдневный траур после аварии с туристическим автобусом. Об этом сообщило правительство региона в "Фейсбуке".

Между тем число погибших в страшном ДТП, по последним данным, возросло до 29 человек. По данным президента Португалии Марселу Ребелу, 28 жертв были из Германии, личность ещё одного погибшего пока не установили.

Как ранее писал Лайф, вечером 17 апреля 2019 года автобус на Мадейре съехал с горной дороги и рухнул на жилой дом. В СМИ пишут, что водитель не справился с управлением.