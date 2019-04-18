Ликвидаторами на АЭС "Фукусима-1" теперь могут стать иностранцы

Впервые в послевоенной истории фактически отменён запрет на использование иностранной рабочей силы в Японии.

Компания Tokyo Electric Power начинает принимать иностранцев на работу ликвидаторами на аварийной атомной электростанции "Фукусима-1". Об этом информирует газета The Asahi Shimbun.

Приём иностранцев с необходимыми навыками будет вестись в рамках принятых в конце прошлого года поправок в японское законодательство. Они впервые в послевоенной истории фактически отменили запрет на использование иностранной рабочей силы в стране.

Власти Японии с апреля этого года ввели новую систему широкого найма рабочих-иммигрантов. Их будут использовать в четырнадцати секторах экономики, где ощущается нехватка рабочих рук. В частности, это строительство, судостроение, сельское хозяйство, уход за больными и престарелыми.

Ранее стало известно, что в Японии начались работы по извлечению неиспользованных топливных стержней из специального бассейна на третьем реакторе аварийной АЭС "Фукусима-1".