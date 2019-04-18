Названы победители World Car Awards 2019 года

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Названы победители World Car Awards 2019 года

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Фото: © worldcarawards.com

Британский электромобиль Jaguar I-Pace был удостоен звания "Автомобиль года" на нью-йоркском автомобильном салоне, а также приза в номинации "Самый экологически чистый автомобиль 2019 года" и награды за лучший дизайн. Об этом сообщается на сайте премии World Car Awards.

Отмечается, что всего было разыграно 6 номинаций. Помимо "ягуара", взявшего три из них, был выбран лучший городской автомобиль, которым стал Suzuki Jimny.

<p>Фото: © <a href="http://www.worldcarawards.com/upload/images/vehicle_1335.jpg" target="_blank">worldcarawards.com</a></p>

Лучший автомобиль класса люкс — Audi A7.

<p>Фото: © <a href="http://www.worldcarawards.com/upload/images/vehicle_1321.jpg" target="_blank">worldcarawards.com</a></p>

Лучший гиперкар года — McLaren 720S.

<p>Фото: © <a href="http://www.worldcarawards.com/upload/images/vehicle_1330.jpg" target="_blank">worldcarawards.com</a></p>

Отмечается, что впервые в истории премии один автомобиль смог взять сразу три номинации.

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