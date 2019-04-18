Россиянка заняла третье место на фотоконкурсе Sony World Photography Awards

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Россиянка заняла третье место на фотоконкурсе Sony World Photography Awards

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Фото: © worldphoto.org

Почётное место в категории "Открытие" 23-летней девушке из Уфы принесла серия снимков под названием "Две параллели — 10".

Фотограф из России Карина Бикбулатова заняла третье место на конкурсе Sony World Photography Awards. Об этом сообщило жюри конкурса на торжественной церемонии в Лондоне.

Почётное место состязания в категории "Открытие" 23-летней девушке из Уфы принесла серия снимков под названием "Две параллели — 10", выполненная в монохромной технике. На десяти фото рассказывается история двух подружек из Башкирии с разными судьбами, которые и не догадываются, что у них один отец.

Первое место в этой номинации заняли фотографы из Италии Жан-Марк Каими и Валентина Пиччинни.

Всего фотографы из 195 стран представили в 2019 году почти 326 тысяч работ, что стало рекордом для конкурса, проводимого в 12-й раз подряд.

Ранее стало известно, что фотограф Сергей Щербаков стал победителем национальной номинации Sony World Photography Awards и выиграл в качестве приза новейшее оборудование.

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