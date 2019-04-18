В России появится сеть фитнес-клубов UFC Gym

Согласно плану, в ближайшие десять лет на территории РФ должно появиться 55 новых центров.

Владельцы Russian Fitness Group, куда входят World Class и World Class Lite, в ближайшем будущем планируют открыть в России новую сеть фитнес-клубов под брендом UFC Gym. Как рассказал журналистам представитель RFG, соответствующее соглашение уже было заключено.

Партнёром в сделке выступит UFC Russia, совместное предприятие РФПИ с американской компанией UFC, созданное для развития индустрии смешанных боевых искусств (MMA) в России и СНГ.

В планах компании открыть 55 клубов по всей России в ближайшие десять лет. Примерно 20% из них будут собственными, остальные по франшизе. Её условия пока не раскрываются. Возможно, это произойдёт 18 числа во время официального объявления о начале проекта.