Иванка Трамп заявила, что не хотела бы возглавить Всемирный банк

Она сказала отцу, что довольна работой, которую выполняет сейчас — на посту советника американского лидера.

Президент США Дональд Трамп спрашивал свою дочь Иванку, хотелось бы ей возглавить Всемирный банк, но она ответила отрицательно. Об этом сама Иванка рассказала в интервью Associated Press.

По словам Иванки, она сказала отцу, что довольна работой (советника президента США), которую выполняет сейчас. Как поясняется в материале, дочь американского лидера участвовала в выборе кандидата на указанный пост. Иванка Трамп выразила уверенность, что Дэвид Малпасс, избранный новым главой Всемирного банка, "прекрасно справится с работой".

Она отказалась ответить на вопрос, предлагал ли ей отец какие-то другие назначения. Иванка подчеркнула, что пока не собирается претендовать на какую-либо выборную должность.

Дональд Трамп заявил ранее в этом месяце, что рассматривал возможность назначения Иванки на пост главы ВБ. Он добавил, что не выдвинул её кандидатом из опасений, что это сочтут проявлением непотизма.

1 февраля пост президента Всемирного банка покинул Джим Ён Ким. Трамп выдвинул кандидатом Малпасса, который на тот момент был замглавы Минфина США по международным делам. Малпасс 5 апреля был единогласно избран новым главой Всемирного банка.