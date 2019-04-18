Бюллетени для голосования на Украине оказались под контролем Порошенко

Идущий на второй срок президент Украины Пётр Порошенко по решению Киевского апелляционного суда получил право контролировать перевозку бюллетеней через СБУ. Об этом сообщает Strana.ua.
— Суд издал поднормативный акт, где указал обязательным присутствие сотрудников СБУ при транспортировке бюллетеней, и соответствующее постановление. То есть обязал каждый избирком ввести полностью подконтрольную Порошенко СБУ в свой состав, который имеет полный доступ к серверам, — рассказал изданию представитель общественной организации "Центр контроля предвыборных программ" Богдан Василюк.
По его словам, организация подала иск против президента, в котором содержалось сразу девять эпизодов, однако восемь из них были отклонены из-за того, что по ним уже есть "другие решения суда" и пересматривать их никто не собирался, а в девятом не было обнаружено факта нарушений.
Теперь общественники намерены подать новый иск уже против постановления судьи об обязательном присутствии сотрудников СБУ при перевозке бюллетеней.
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