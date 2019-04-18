Продюсер "Ласкового мая" подал в суд на ФК "Зенит" после слов Шнурова о Москве

Эпатажный музыкант, напомним, сравнил столицу России с гениталиями, выступая в эфире телеканала, принадлежащего петербургскому футбольному клубу.

Продюсер "Ласкового мая" Андрей Разин обратился в Петроградский районный суд Санкт-Петербурга с иском против футбольного клуба "Зенит", сообщили в объединённой пресс-службе городских судов.

Отмечается, что причиной иска стали высказывания лидера группы "Ленинград" в эфире онлайн-телеканала Z+, принадлежащего клубу.

Фотографию составленного заявления Разин опубликовал в "Инстаграме" ранее.

— Я так и не дождался от него никаких извинений перед москвичами. Мало того, Шнуров побежал, как трусливый заяц, в прокуратуру с просьбой защитить его от москвичей. Сначала наговорил гадости, а потом прячется, как крыса, — написал он.

Продюсер заявил, что нецензурными словами о Москве Шнуров оскорбил не только жителей столицы, но и всё государство и Конституцию. Разин потребовал удалить запись ток-шоу со Шнуровым c портала Z+ и вообще из Интернета, а самого музыканта привлечь к уголовной ответственности.

Как ранее писал Лайф, скандальное шоу вышло в эфир в марте 2019 года. В том выпуске программы обсуждали достоинства и недостатки Москвы и Санкт-Петербурга. Шнур сравнил столицу с вагиной, а город на Неве — с мужским членом.