СМИ: В Венесуэлу прибыла вторая партия российской гумпомощи

Доподлинно неизвестно, какой именно груз был доставлен в Боливарианскую Республику.

Вторая партия гумпомощи от России по линии Всемирной организации здравоохранения и Панамериканской организации здравоохранения доставлена в Венесуэлу, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на высокопоставленный источник в Каракасе.

— Насколько я знаю, партия уже здесь — проходит таможенную очистку, — приводит агентство слова собеседника. При этом он затруднился уточнить точное содержание номенклатуры груза.

В конце февраля в Каракас прибыл первый гуманитарный груз из РФ — с медоборудованием, препаратами и расходными материалами весом почти 7,5 тонны.

О том, что Москва готовит поставку ещё одной партии помощи, российский посол в Венесуэле Владимир Заемский говорил ещё в марте.