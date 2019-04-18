СМИ: В России может появиться новый экологический налог

Сейчас в правительстве обсуждается возможность замены платежей для предприятий за сброс неочищенных стоков в водные объекты на новый налог.

В РФ может появиться новый экологический налог, который должен подтолкнуть предприятия к модернизации очистных сооружений, сообщает "Российская газета" со ссылкой на главу Росводресурсов Дмитрия Кириллова.

По словам чиновника, сейчас в правительственном финансовом блоке обсуждается возможность замены платежей для предприятий за сброс неочищенных стоков в водные объекты на экологический налог.

— Этот налог может быть дополнительным стимулом для "грязных" промышленных и коммунальных предприятий применять современные технологии очистки, — пояснил Кириллов.

Он добавил, что власти стремятся помочь предприятиям, пытающимся усовершенствовать свои очистные сооружения. Так, государство субсидирует процентную ставку по кредитам, которые были взяты на эти цели.

Кириллов указал, что такие субсидии уже получили сорок предприятий на общую сумму 5,3 млрд рублей, а общая стоимость проектов достигла 146,2 млрд рублей.