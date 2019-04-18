Учёные выяснили, какие продукты провоцируют рак кишечника

Исследование длилось больше шести лет, в нём были использованы данные 500 тысяч пациентов.

Даже небольшое количество красного и переработанного мяса, если его употреблять ежедневно, может серьёзно повысить риск развития рака кишечника, говорится в исследовании Оксфордского университета, опубликованном в International Journal of Epidemiology.

Учёные выяснили, что самыми опасными для здоровья человека являются переработанное мясо в виде колбасы и особенно бекон. Ежедневное употребление всего 76 граммов этих продуктов повышает вероятность развития опухоли в кишечнике на 20% в сравнении с теми, кто ел менее 21 грамма (примерно 1 ломтик ветчины, например).

В свою очередь, люди, употребляющие в день около 54 граммов красного мяса, имеют на 15% повышенный риск развития опухоли в сравнении с теми, кто употреблял около восьми граммов.

Даже те люди, которые ежедневно ели, казалось бы, незначительные 29 граммов, имели на 19% больше шансов обзавестись раком кишечника относительно тех, кто употреблял в пищу пять граммов.

Кроме того, было выяснено, что алкоголь, особенно пиво, повышает риск возникновения рака: каждые 10 граммов спирта — на 8%. В свою очередь, сухие завтраки из хлопьев и клетчатка из хлеба, напротив, снижают риски на 14%. А рыба, птица, сыр, фрукты, овощи, чай и кофе оказались не связаны с рисками появления рака кишечника.

Для получения этих результатов учёным потребовалось шесть лет, для исследования были собраны данные 500 тысяч пациентов, которым на момент исследования было от 49 до 60 лет.