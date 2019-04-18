В России разработали холодильник нового поколения

В нём нет фреонов или каких-либо других охлаждающих жидкостей. Вместо них — магнитная система.

В России разработали магнитный холодильник, пишет РИА "Новости" со ссылкой на национальный исследовательский технологический университет МИСиС.

Сообщается, что прибор работает не на жидкости, переходящей в газ, а на магнитном металле, и это повышает энергоэффективность на 30–40%.

Разработчики считают своим главным успехом реализованный "каскадный эффект", при котором металлические бруски расположены на специальном колесе, которое быстро вращается и помещает их в магнитное поле. Ранее добиться этого не удавалось нигде в мире.

Пока новый холодильник может давать разные температуры в диапазоне примерно десяти градусов, создатели намерены расширить его возможности.

Лабораторный образец прибора имеет размер около 15 сантиметров. Разработчики считают, что компактный холодильник может пригодиться для кондиционера в автомобиле или для охлаждения микропроцессоров.

Отметим, что над созданием такого холодильника исследователи работают уже много лет. К примеру, он очень актуален для космонавтов на орбите: там фреон использовать нельзя из-за опасности утечки газа в замкнутом пространстве. И вообще у магнитных холодильников гораздо выше производительность.