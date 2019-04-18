На "Уралвагонзаводе" сравнили танк "Армата" с гоночным болидом

В компании считают, что эта машина настолько высокотехнологична, что управлять ею должны лишь профессионалы, чтобы она показала все качества, которые в ней заложены.

Глава бригады "Уралвагонзавода" по подготовке к параду Победы на Красной площади Михаил Бегман сравнил танк Т-14 "Армата" с гоночным болидом по цене и уникальности. Интервью с Бегманом публикует ТАСС.

— Я бы сказал так: если танк Т-90 — это хороший Land Cruiser, то "Армата", которая забрала все превосходные характеристики Т-90, — это всё-таки боевой гоночный болид. Даже не по скорости, а, возможно, по цене, привилегиям и уникальности. Не так много, но и не мало людей в Москве, у которых есть Land Cruiser, а у кого имеется боевой гоночный болид? Только у "Уралвагонзавода", — пояснил Бегман.

Он рассказал об эргономичных характеристиках танка, позволяющих обеспечить и комфорт, и защиту экипажа. Так, по его словам, у танка очень комфортные сидения, а то, что механик-водитель находится в полулежащем состоянии, — это защита его от каких-либо воздействий, например, от взрыва противодонной мины, когда удар приходится не целиком на позвоночник, а распределяется по всему телу равномерно, теряя свою критическую опасность.

По мнению эксперта, "Армата" настолько высокотехнологична, что управлять ею должны лишь профессионалы-контрактники, чтобы машина показала все качества, которые в ней заложены.

"Армата" — это тяжёлая гусеничная унифицированная платформа, на основе которой создаются основной танк, БМП, бронетранспортёр и ряд других бронемашин. Танк Т-14, который был создан на платформе "Армата", впервые публично показали на параде Победы в Москве 9 мая 2015 года. Новая машина получила цифровое оборудование, необитаемую башню, изолированную бронекапсулу для экипажа.