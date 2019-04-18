Компьютер "Арматы" может заговорить мужским голосом с женскими экипажами

Бортовая система диагностики танка Т-14 может сама выявлять какие-либо несоответствия в работе и оповещать об этом пилотов.

Речевой информатор танка Т-14 "Армата", который оповещает танкистов, например, о нештатных ситуациях, может получить мужской голос для экипажей, состоящих из женщин. Об этом рассказал Михаил Бегман — глава бригады специалистов "Уралвагонзавода", обеспечивающих подготовку техники к параду в честь 74-й годовщины Победы.

— "Армата" говорит женским голосом. Но если у нас будет женский экипаж, я думаю, настроят и мужской голос, — приводит слова Бегмана ТАСС.

Специалист подчеркнул, что бортовая система диагностики танка Т-14 может самостоятельно определять какие-то несоответствия в работе. На экранах при этом загорается текстовое оповещение, а женский голос сообщает экипажу о проблеме.

В этом году на Параде Победы в Москве корпорация "Уралвагонзавод" представит свою современную технику, среди которой новейшие Т-14 "Армата" и боевые машины поддержки танков "Терминатор".