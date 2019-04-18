Танк "Армата" получил противоскользящее покрытие

Без такого материала танкист может поскользнуться, взбираясь на машину или выполняя работы по её обслуживанию.

Новейший российский танк Т-14 "Армата" обзавёлся противоскользящим покрытием, также повышающим маскировку машины. Об этом рассказал Михаил Бегман, глава бригады специалистов "Уралвагонзавода" по подготовке техники к параду в честь годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

— Шероховатая поверхность на "Армате" выполняет несколько функций: маскирующую (неровный рельеф поверхности) и удобства для передвижения по броне. Такое же покрытие применено на ракетном комплексе "Ярс", — цитирует его ТАСС.

Противоскользящий материал нанесён на всю переднюю верхнюю часть танка, расположенную под серьёзным наклоном. Без такого материала, особенно при дожде, танкист может поскользнуться, взбираясь на танк или выполняя работы по обслуживанию машины, требующие перемещения по её броне.

Танк Т-14 "Армата" впервые публично показали на параде в Москве в 2015 году. Боемашина получила полностью цифровое оборудование, изолированную капсулу для экипажа, необитаемую башню, активную защиту.

В этом году на Параде Победы на Красной площади "Уралвагонзавод" представит современную технику, среди которой новейшие Т-14 "Армата" и боевые машины поддержки танков "Терминатор".

Ранее стало известно, что компьютер "Арматы" может заговорить мужским голосом с женскими экипажами.