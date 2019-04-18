Посольство РФ в Португалии: Россиян в разбившемся автобусе на Мадейре не было

По последним данным, страшная авария унесла жизни 29 человек, почти все были туристами из Германии.

Граждан России не было на борту перевернувшегося автобуса на Мадейре, сообщило Посольство РФ в Лиссабоне со ссылкой на власти Португалии.

Дипломаты выразили соболезнования семьям погибших и пожелали скорейшего выздоровления пострадавшим, а также заверили, что находятся в постоянном контакте с Правительством Мадейры для выяснения деталей аварии.

Как ранее писал Лайф, туристический автобус съехал с горной дороги и рухнул на жилой дом в районе Санта-Круш. В СМИ пишут, что водитель потерял управление.