Посольство РФ в Португалии: Россиян в разбившемся автобусе на Мадейре не было

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Посольство РФ в Португалии: Россиян в разбившемся автобусе на Мадейре не было

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Фото: © Twitter/BNO News

По последним данным, страшная авария унесла жизни 29 человек, почти все были туристами из Германии.

Граждан России не было на борту перевернувшегося автобуса на Мадейре, сообщило Посольство РФ в Лиссабоне со ссылкой на власти Португалии.

Дипломаты выразили соболезнования семьям погибших и пожелали скорейшего выздоровления пострадавшим, а также заверили, что находятся в постоянном контакте с Правительством Мадейры для выяснения деталей аварии.

Как ранее писал Лайф, туристический автобус съехал с горной дороги и рухнул на жилой дом в районе Санта-Круш. В СМИ пишут, что водитель потерял управление.

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